صور.. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مشروع إنشاء السوق الحضارية بالعامرية

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، يرفقها خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، تجهيزات مشروع إنشاء سوق حضارى بمساكن الناصرية بنطاق حى العامرية ثان، والمقرر إطلاق إشارة البدء لتنفيذه خلال الشهر القادم.





ويأتى المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت عازر، أن مشروع إنشاء السوق الحضارى جاء استجابة وتلبية لاحتياجات الأهالى بالعامرية ثان، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المشروع حيث وضعت الدراسة النهائية والتنسيق بأن يتم التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات والإتحاد الأوروبى الممثل فى بنك الاستثمار.

وأضافت أن مشروعات إنشاء الأسواق تعد من أهم المشروعات التى يحتاجها المواطنين، فضلاً عن مساهمتها فى توفير فرص عمل للأهالى سواء أثناء عملية إنشاء السوق نفسه أو بعد تشغيل السوق.

وفى سياق متصل، أكدت عازر أن المحافظة بصدد إقامة مجموعة من مشروعات التطوير التى تخدم المناطق الأكثر احتياجا بالعامرية ثان، وغيرها من الأحياء لتوفير فرص حياة أفضل للمواطنين.

من جانبه، قال خالد جمعة، السكرتير المساعد بالمحافظة، إنه من المقرر رفع كفاءة محيط منطقة مساكن الناصرية والبلوكات بها، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تأتى بمثابة البداية لمجموعة من الأعمال التى سيتم تنفيذها تباعاً استجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وثمن خالد جمعة دور الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار فى تمويل عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وقال المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، إنه تم تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية فى إطار مشروع تطوير البنية الأساسية وتحسين نوعية الحياة، وذلك كمنحة بالكامل تم تخصيصها لتمويل 3 مشروعات.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من مشروعين، هما مشروع تطوير الطرق والصرف الصحى بنطاق منطقة العامرية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء السوق الحضارى "الذى نحن بصدد إطلاقه".