زاهي حواس: أبحث عن مقبرة إيمحتب في سقارة

ألقى عالم الآثار الدكتور "زاهي حواس"، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة ، وذلك بجامعة موسكو للدراسات الإنسانية بروسيا الاتحادية.

حضر المحاضرة السفير "إيهاب نصر" سفير مصر بروسيا، والدكتور "محمد السرجاني" الملحق الثقافي المصري، ومندوب من وزارة الخارجية ومجلس النواب والعديد من مندوبي الهيئات الحكومية.

والقي السفير إيهاب نصر محاضرة، ثم عرض فليم عن زاهي حواس لمده ٨ دقائق.

وقال "حواس" إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة ،كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر .

وأوضح "حواس"، تفاصيل الإكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأوضح "حواس" إن العمل قد بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل على معبدي كل من "حور محب" و"آي".

وأضاف حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.