أمر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة طفلة إثر سقوطها من إحدى الألعاب بملاهي كائنة بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية، وذلك لفحص مدى سلامة الإجراءات المقررة من قبل المختصين بالجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات حيال تشغيل تلك الملاهي وتوافر اشتراطات السلامة والأمان.
وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة قد رصدت تداول الواقعة بحلقة أمس الإثنين، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة (MBC مصر) والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وكذا بعدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.
حيث قام المستشار أحمد عاطف - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الأول ، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة السيد المستشار أحمد خير الدين، وعضوية كل من المستشار إسلام يوسف والمستشار عمرو عبد الوارث، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة مصرع طفلة داخل ملاهي بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.