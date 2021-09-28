/652302/كواليس جديدة-في-حادث-مقتل-شاب-بمنطقة-صفط-اللبن-في-بولاق-الدكرور-بالجيزة

كشفت تحريات ضباط المباحث، اليوم الثلاثاء، كواليس جديدة في حادث مقتل شاب بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث أتضح أن المجني عليه خلال جلوسه بصحبة أصدقائه، تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس جديدة في حادث مقتل شاب بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة

وأجرى ضباط المباحث معاينة لمكان الجريمة، كما تم مناظرة جثة الضحية، وعلى الفور انتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، والتحفظ على عينة من دماء القتيل، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على المجني عليه

وذكر شهود عيان أمام جهات التحقيق، أن شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على المجني عليه، ولاذا بالفرار، وأضافوا أن المجني عليه تاجر بلاستيك، وأن خلافات سابقة تجمعه بأفراد من عائلة ببولاق الدكرور، وتشير أقوال شهود العيان أن المتهمين ينتمون لتلك العائلة.

مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه، بمنطقة صفط اللبن، وعلى انتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، اتضح أن المجني عليه يدعى «أ.أ»، وتم نقل جثته إلى المشرحة بعد مناظرتها.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، حيث تم تحديد هوية المتهمين، وأشارت التحريات إلى أن خلافات سابقة تجمع بين المجني عليه والمتهمين، دفعتهم لارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.