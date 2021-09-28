«اختلت عجلة القيادة»..مصرع ربة منزل في انقلاب سيارة بترعة في سوهاج

/652304/اختلت-عجلة-القيادةمصرع-ربة-منزل-في انقلاب-سيارة-بترعة-في-سوهاج

شهد طريق مركز جرجا بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة بترعة، مما أسفر عن مصرع ربة منزل، وعلى الفور تم انتشال الجثة وتم نقل الجثة إلي مستشفى لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع ربة منزل في انقلاب سيارة بترعة في سوهاج

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إشارة من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بسقوط سيارة بترعة، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان الحادث.

وأتضح أنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة «ر . ع 46 عاما» تاجر، على الطريق بدائرة مركز جرجا، اختلت عجلة القيادة بيده وسقط بترعة على جانب الطريق، مما نتج عنه وفاة زوجته «إ . ع 38 عاما» ربة منزل، كانت تستقل السيارة، وعلى الفور تم انتشال الجثة واستخراج السيارة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق أخر تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف لغز واقعة العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة ندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان الإصابات وسببها وغموضها وطريقة حدوثها وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة والتوصل لمرتكبها.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.

وعلى الفور انتقلت على أجهزة البحث الجنائي، و تم نقل الجثة للمستشفى، وأتصح أنها شابة في العشرينيات من عمرها، ومن المقرر زفافها الخميس المقبل، وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أهلها، وبعدها عثر على الجثة مصابة بعدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.

تشكيل فريق بحث جنائى

وكلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أهلها وتحديد آخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم وأسرة المجني عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.