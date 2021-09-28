/652309/تحقيق-عاجل-في-واقعة-وفاة-طفلة-إثر-سقوطها-من-إحدى-الألعاب-بملاهي-في-الإسكندرية

أمر المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة طفلة إثر سقوطها من إحدى الألعاب بملاهي كائنة بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية، وذلك لفحص مدى سلامة الإجراءات المقررة من قبل المختصين بالجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات حيال تشغيل تلك الملاهي و توافر اشتراطات السلامة والأمان.

هذا وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة قد رصدت تداول الواقعة بحلقة أمس الإثنين الموافق ٢٧ / ٩ / ٢٠٢١ ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة (MBC مصر) والذي يقدمه الإعلامي / عمرو أديب، وكذا بعدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.

حيث قام المستشار أحمد عاطف - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الأول ، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار أحمد خير الدين، وعضوية كل من المستشار إسلام يوسف والمستشار عمرو عبد الوارث، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات.

إستمراراً لجهود النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي – رئيس المجلس القومي للمرأة .

وفى سياق اخر قامت المستشارة إيمان أبو القاسم الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإعداد دراسة إحصائية تحليلية حول تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية «أهم الإنجازات والتحديات».

وقد تضمنت الدراسة عدة محاور:-

- المحور الأول :- تقلُّد المرأة للمناصب السياسية والقيادية وذلك من خلال دراسة إحصائية للمشاركة السياسية للمرأة على كافة الأصعدة السياسية وخاصة تمثيلها بمجلس النواب وتوليها للحقائب الوزارية والمناصب السياسية والقيادية.

المحور الثاني :- تقلُّد المرأة للمناصب القضائية في القضاء بصفة عامة وفي النيابة الإدارية بصفة خاصة وذلك بإعتبار أن النيابة الإدارية هي المنارة التي أنارت الطريق للمرأة لإثبات كفاءتها وقدرتها على تولي القضاء إذ كان للنيابة الإدارية السبق على مرِّ العصور في تمكين المرأة من تولي المناصب القضائية.