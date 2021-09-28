«جمهوري ديما في ضهري»..حسن شاكوش يحتفل بتخطي «حبيبتي» الـ100 مليون مشاهدة

/652310/جمهوري-ديما-في-ضهريحسن-شاكوش-يحتفل-بتخطي-حبيبتي-الـ100-مليون-مشاهدة

وجه مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حسن شاكوش الشكر لجمهوره، بعدما تخطت أغنيته الشهيرة «حبيبتي» الذي شارك بها مع الفنانة المتألقة ياسمين رئيس، الـ 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

دوت الخليج يرصد احتفال حسن شاكوش بأغنية حبيبتي

حسن شاكوش يحتفل بنجاح أغنية حبيبتي مع الجمهور

نشر حسن شاكوش فيديو لأغنية “حبيبتي” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها معربا عن سعادتها بنجحها، فقال: “بشكر الجمهور الى دايما فى ضهرى و بنحتفل باقتراب كليب حبيبتى من ال 100 مليون مشاهدة و الى لسه مشافوش يلا يشوفوا”.

حسن شاكوش يعترض على قرار النقابة

الجدير بالذكر، أنه تحدث حسن شاكوش، على قرار إيقافه لأجل غير مسمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: قائلًا: "قدمت التماس لإن أنا كانت مشكلتي اللي فاتت أنا غلط، ودي كانت أول غلطة ليا، دي كانت أول غلطة ليا، وبعدين اللي بيعمل جريمة ولّا بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت 5 سنين أو 10 سنين، ويبقى في تحقيق".

وتابع:"حكم مدى الحياة أنا مش شايف إن أنا عامل جريمة.. دي كانت مشكلة غصب عني، وطلعت إتأسفت لكل الناس"، موضحا أنه لم يقصد بما قاله على المسرح أثناء حفلة غنائية الإساءة إلى الطبالين، الذي تضم فرقته عددا منهم.

تامر أمين يهاجم حسن شاكوش

هاجم الإعلامي تامر أمين مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش بعد أن أدل الأخير إعتراضه على قرار نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، وهو وقفه عن الغناء لأجل غير مسمى.

تحدث الإعلامي تامر أمين عن هذا الأمر، خلال في برنامجه «آخر النهار»، قائلًا: «الجريمة أنك شايف أن اللي عملته عادي، وبالمنطق اللي أنت فيه لو النقابة طلعتلك تصريح هتكرر الخطأ مرة تانية، لأنك مش مقدر قيمة المسرح، ولا مُقدر كلمة فنان، الفنان رسالة وقيمة، قبل ما يكون كلمتين في أغنية.. وأنتَ لم تُقدر القامات والشخصيات التي وقفت على المسرح قبلك».

وتابع تامر أمين معربا عن غضبه من شاكوش: : «خشبة المسرح دي قدس الأقداس، المكان اللي فيه شهرتك ونجوميتك، وحب الناس والفلوس لازم تحترموا، مش تحوله لوصلة ردح أمام الملايين، ولو أنت حتى هذه اللحظة، لم تشعر بقيمة الخطأ الذي ارتكبته، فهذا خطأ أكبر، وأرجو من أصدقائه المقربين أن ينصحوه بأن ما فعله جريمة».