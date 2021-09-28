/652313/خاص-الزمالك-يقترب-من-إعلان-قيد-أوناجم-والجزيري-بعد-موافقة-الفيفا

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن عودة محمد أوناجم، من جديد لصفوف الفريق وذلك بعد الموافقة التي جاءت من الاتحاد الدولي لكرة القديد "فيفا" بقيد اللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأرسل نصر عزام محامي نادي الزمالك، والمسئول عن قضايا الفريق لدى الفيفا، وقدم طلب إستثناء محمد أوناجم في العودة للفريق، وذلك بعد وقف القيد لنادي الزمالك، وأيضا لنادي الوداد المغربي، والذي يعاني من نفس أزمة نادي الزمالك.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موافقة لنادي الزمالك بقيد محمد أوناجم وعودته للفريق من جديد بعد إنتهاء إعارته مع الوداد المغربي.

ويقترب نادي الزمالك من الإعلان عن إنهاء أزمة سيف الدين الجزيري، وذلك بعد إنهاء الأزمة مع الفيفا أيضا، بسبب إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتلقى نادي الزمالك إخطاراً من الفيفا لتفعيل بند شراء اللاعب بسبب تواجده مع الفريق الموسم الماضي.

حسام المندوة: نقترب من إنهاء عقد أشرف بن شرقي والفاصل فقط الشرط الجزائي

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ما حدث في اللقاء الختامي في بطولة الدوري المصري، كان غيريباً، وهناك علامات إستفهام حول هذا الأمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" عند دخول لاستاد بترو سبورت، لم أتمكن من الدخول بشكل هادئ، بالرغم من وجود غسمي في الكشف الخاص بالحضور".

وتابع" شيكابالا لم يقم بغثارة جماهير الزمالك خلال لقاء البنك الأهلي الختامي، ولا افهم ما الذي حدث من أحمد مجاهد تجاه شيكابالا".

محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري

وزاد" أموال الإشتراكات داخل نادي الزمالك وصل لمبلغ جيد حتى الأن وليس ما يتم نشرة على وسائل التواصل الإجتماعي، ولا أستطيع تطبيق جميع اللوائح بسبب عدم وجود جمعية عمومية".

وأردف" فصل العضوية في نادي الزمالك كنا قد تحدثنا أن تكون 5000 جنية، ولكن تم رفض الإعتراف بهذا الأمر، بسبب عدم وجود جمعية عمومية".

وواصل" لا اريد الحديث عن الأرقام الخاصة بالغشتراكات، ولكنها تخطت حاجز الـ 20 مليون، ولا نعمل بشكل جيد وهادئ حاليا، ولا نستطيع العمل بشكل جيد مع الأمر، وجماهير نادي الزمالك هي الداعم للنادي".

واختتم" هناك آليات يتم إتباعها من أجل التبرع لنادي الزمالك، ونقترب من الإنتهاء من تعاقد أشرف بن شرقي، والمشكلة حالياً هي الشرط الجزائي مع اللاعب، وأتمنى أن يتم نهايتة في أقرب وقت".