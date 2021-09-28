/652317/الحماية-المدنية-تسيطرعلى-حريق-هائل-بمحطة-وقود-في-الهرم

نجحت الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في إخماد حريق داخل بنزينة بشارع فيصل، مما أسفر الحادث عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخصين في حريق بمحطة وقود بالهرم

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة يفيد بانفجار أنبوب غاز داخل بنزينة بشارع فيصل بالهرم، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية وتم عمل كردون أمني ومنع قائدي المركبات من المرور من أمام البنزينة.

وعلى الفور تمت عمليات السيطرة على الحريق والانتهاء من التبريد داخل البنزينة، مما نتج عن الحادث إصابة 2 جراء الحادث بكسور وكدمات.

وبإجراء التحريات الأولية اللازمة أتضح أنه أثناء دخول إحدى السيارات داخل البنزينة انفجرت أنبوبة الغاز وتمت السيطرة على الحادث على الفور، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه، نتيجة إصابته خلال حادث دراجة بخارية وسيارة ملاكي بمنطقة كفر عنان التابعة لمركز زفتي في محافظة الغربية، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى زفتي العام.

تفاصيل الحادث

وكان تلقى مدير أمن الغربية، إشارة من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتى، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، مما أدى إلى إصابة شاب يدعى «عبد الحليم م» يبلغ من العمر 22 سنة، إصابات خطيرة.

وعلى الفور تم نقله على أثرها إلي مستشفى زفتى العام ولقى مصرعه فى الحال، وتم تشكيل فريق بحث للتحقق من أسباب الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.