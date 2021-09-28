/652318/تنفيذا-لتكليفات-الرئيس-إزالة-95-حالة-تعدي-على-الأراضى-الزراعية-بالشرقية-صور

فى إطار تنفيذ اعمال الازاله واسترداد حق الدوله والشعب ، قامت محافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزاله ٨٢ حاله تعدي بالبناء المخالف بمساحه ٨ ألاف و٦٩٠متر متر و١٣ حاله تعدي بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بمساحه ٢ فدان و١٦ قيراط و٥ سهم بمراكز ( مشتول السوق - كفر صقر - فاقوس - أولاد صقر- منيا القمح - الإبراهيمية - أبو كبير - ههيا - الزقازيق - ديرب نجم) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. إزالة 95 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بالشرقية «صور»

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

إزالة 95 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بالشرقية

و إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها ، وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كما يتابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أولا باول تنفيذ أعمال ازاله التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لإسترداد حق الدولة والشعب تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.