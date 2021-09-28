/652319/الرئيس-السيسى-ينيب-وزير-الدفاع-لوضع-إكليل-من-الزهور-على-ضريح-عبد-الناصر

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ووضع إكليل من الزهور اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج

هذا وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كل المتعديين على الأراضي الزراعية والجسور والترع المائية الخاصة بالدولة

جاء ذلك خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم أمس، مضيفا:" كل التعديات اللي تمت خلال 20 لـ 30 سنة اللي فاتت هيتشالو ولو تطلب الامر دخول القوات المسلحة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه :" سيكون هناك وقف كل الدعم على الخبز والتموين تجاه كل المتعديين على الترع والاراضي الزراعية ".

السيسي: وقف دعم الخبز والتموين على المتعديين على الترع والأراضي الزراعية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعدي على الموارد المائية أمر لن تقبله الدولة، موضحا ان الدولة تسابق الزمن لاستعادة كفاءة المنشأت المائية بالكامل، موضحا ان القصور التي كانت موجودة كان يؤثر على استفادة الناس، لذلك الدولة تقوم بدور كبير ويجب على المواطن امن يكون مساند لها.

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم

قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى سيناء و محور قناة السويس فى الفترة الأخيرة وبالأخص فى ال 6 سنوات الأخيرة بلغت 700 مليار جنيه مصري. جاء ذلك خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن كل المشروعات التى تمت فى سيناء قبل 2014 فهى بضع عشرات من المليارات، ولكن فى السنوات الأخيرة تم إنفاق 700 مليار.

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى ان محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ازدواج قناة السويس، كان من أبرز المشروعات التى تمت فى سيناء، معلقًا كل مشروع يتم تنفيذ يسجل رقمًا قياسيًا.