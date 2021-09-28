صلاح عبدالله يشيد بمي كساب في «عقبال عوضك»..والأخيرة ترد: «ليا الشرف إنك أبويا»

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أشاد الفنان صلاح عبد الله بالفنانة مي كساب بعد تألقها بحكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر» والتي استطاعت من خلاله أن تخطف أنظار المشاهدين عبر مواقع التواصل اللإجتماعي المختلفة منذ عرض الحلقة الأولى على قناة cbc>

دوت الخليج يرصد إشادة صلاح عبد الله بمي كساب

صلاح عبد الله يشيد بمي كساب

كتب صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “سِبت عمورة ورُحت للميس عشان خاطر عيونك يامي قد إيه يابنتي كنتي رائعة وبسيطة وصادقة وليا الفخر إني شهدت على عقد جوازك ياأصيلة يانبيلة ياجدعة وبدعيلك يبارك المولى في صحتك وأسرتك وضحكتك وإبداعك تمثيلاً وغناءاً وطبعاً”.

لترد عليه مي كساب من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة: “أنا ليا الشرف إنك في حياتي ليا الشرف إنك أبويا اللي بأتعلم منه طول الوقت ليا الشرف اني بنتك الرابعة ربنا يخليك لينا يا أحلي صاصا في الدنيا”.

أول تعليق من مي كساب على نجاح حكايتها عقبال عوضك

وكانت قد أعربت الفنانة المصرية مي كساب عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على دورها في حكاية «عقبال عوضك» والنجاح الذي شهده العمل، مشيرة إلى أن هذا النجاح عوض من الله لها.

غرد كساب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏ألف حمد وشكر لله، إن مع العسر يسرا عوض ربنا كبير وكريم أنا ربنا عوض صبري خير.. شكًرا من قلبي لكل شخص كان سبب في سعادتي النهارده ربنا يكملها بالخير والنجاح".

مي كساب توجه رسالة شديدة اللهجة للمواقع الإخبارية

وطالبت كساب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الصحفين بتغير العنوسة لتأخر الزاواج، قائلة: "‏إلي الساده الصحفيين اللذين تناولون أخبار مسلسلي عقبال عوضك الذي سوف يبدأ عرضه اليوم بإذن علي قناه cbc، رجاء مني ومن أسرة العمل إستبدال كلمه عنوسه ب تأخر الزواج".

وأضافت كساب: "حفاظًا منا علي مشاعر بناتنا وحرصًا علي رقي المجتمع في تغيير الأفكار والمصطلحات الخاطئه ولكم مني جزيل الشكر".

مواعيد عرض حكاية عقبال عوضك بطولة مي كساب

هذا و تبدأ قناة «cbc» ، عرض حكاية «عقبال عوضك» من الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر» فى الـ 8 مساء، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.