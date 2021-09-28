/652322/محامي-الزمالك-في-القضايا-الدولية-الفيفا-وافق-على-تسجيل-أوناجم-والجزيري-بشكل-نهائي-وقرار-عقوبة-كهربا-خلال-أيام

أكد نصر عزام، محامي نادي الزمالك في القضايا الدولية، أنه تم حل أزمة قيد محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحاتت ليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أنه بالفعل تم حل الأزمة في قيد محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القد "فيفا".

وتابع" يحق لنادي الزمالك قيد محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري بشكل مباشر خلال الفترة القادمة، وذلك بعد إستثناء اللاعبين المعارين داخل نادي الزمالك، وخاصة سيف، الذي كان يلعب مع الفريق خلال الفترة الماضية بصفة أساسية، وكان النادي لديه النيه في شراء قيمة العقد الخاص به من نادي المقاولون العرب".

وتابع" تمكنا من تخفيض مبلغ 6 مليون دولار لدى الفيفا وهي الغرامات التي كانت موقعة على النادي في قضايا مختلفة، والذي كانت بسبب المجالس السابقة، ونسعى دائما في حل هذه الأزمات".

وزاد" المحامي الإيطالي لنادي الزمالك في القضايل الدولية، يكون هناك تعاون كامل مع نادي الزمالك، وأتواصل معه بصفة مستمرة من أجل الوصول لأفضل الحلول التي تخص نادي الزاملك".

واختتم" أزمة محمود كهربا مع الفيفا، حاليا القضية في نهايتها، واللاعب قد الإستئناف الخاص به ونادي الزمالك أيضا والقرار يقتر من الإعلان".

خاص.. الزمالك يقترب من إعلان قيد «أوناجم والجزيري» بعد موافقة الفيفا

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن عودة محمد أوناجم، من جديد لصفوف الفريق وذلك بعد الموافقة التي جاءت من الاتحاد الدولي لكرة القديد "فيفا" بقيد اللاعب.

وأرسل نصر عزام محامي نادي الزمالك، والمسئول عن قضايا الفريق لدى الفيفا، وقدم طلب إستثناء محمد أوناجم في العودة للفريق، وذلك بعد وقف القيد لنادي الزمالك، وأيضا لنادي الوداد المغربي، والذي يعاني من نفس أزمة نادي الزمالك.

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وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موافقة لنادي الزمالك بقيد محمد أوناجم وعودته للفريق من جديد بعد إنتهاء إعارته مع الوداد المغربي.

ويقترب نادي الزمالك من الإعلان عن إنهاء أزمة سيف الدين الجزيري، وذلك بعد إنهاء الأزمة مع الفيفا أيضا، بسبب إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتلقى نادي الزمالك إخطاراً من الفيفا لتفعيل بند شراء اللاعب بسبب تواجده مع الفريق الموسم الماضي.