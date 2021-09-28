ننشر أماكن مقرات انتخابات التجديد النصفى للأطباء بجميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة والمقررة فى يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.





وأوضحت اللجنة، وفقا لبيان صحفى، أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى.