إنفوجراف.. حياة كريمة تخفف حدة كورونا على 4.5 مليون مصرى

جدة - نرمين السيد - ساهمت المبادرة فى انخفاض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن فى معدل إتاحة الخدمات الأساسية بنسبة 20 نقطة مئوية، وتحسن مستوى التغطية فى الخدمات الصحية بنسبة 18 نقطة مئوية، والانتهاء من 51 وحدة صحية وإنشاء 1.534 فصلا دراسيا، إنفاق 7.4 مليار جنيه على المرحلة الأولى من المبادرة.

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