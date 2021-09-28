إنفوجراف.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهى فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - تطبق المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق أول أكتوبر، مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.





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