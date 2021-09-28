وزير الرى يوجه بتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على نهر النيل 

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور عبد العاطى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه فى غضون ستة أشهر، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة مع التأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأكد الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ 5 /1 /2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة أكثر من 64 ألف حاله تعدى حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبانى سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على مواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وفى استجابة فورية من أجهزة الوزارة لما تم إثارته ببعض القنوات التليفزيونية بالأمس من شكوى أحد المواطنين من وجود تعدى على منافع نهاية ترعة عبد الرسول بالردم بطول حوالى 25 متر فى نهاية الترعة وعمل ماسورة بالمخالفة، فى نجع "سبع أسيوط" بمحافظة أسيوط، فقد تم صباح اليوم البدء فى أعمال إزالة هذه التعدى بالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والأجهزة الأمنية ومحافظة أسيوط.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن هذا الحدث الهام يأتى فى إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الأفريقية، موضحاً أن الأسبوع يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

كما وجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أى تعديات على المخرات بشكل فورى.

كما استعراض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التى تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتفعيل القرار الوزارى المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.