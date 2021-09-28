إنفوجراف.. مناهج الثانوية العامة رقمية وعلى بنك المعرفة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة مناهج الثانوية العامة على بنك المعرفة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتوفير أكثر من مصدر للمعلومة.





وأوضحت الوزراة أنها وفرت شرحا للمناهج عبر القنوات التعليمية المختلفة بفيديوهات تفاعلية، مؤكدة ربط التابلت بنظام التعلم ومنصة lms لتوفير المقررات. وطبقت وزارة التربية والتعليم التحول الرقمى على المرحلة الثانوية منذ عام 2018 ، حيث تحملت الدولة ملايين الجنهيات لتجهيز الفصول بالبنية التكنولوجية.

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