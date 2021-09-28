السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح جمال عبد...

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنابة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووضع إكليل من الزهور اليوم الثلاثاء.

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