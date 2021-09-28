الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على ضريح عبد الناصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إنابة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ووضع إكليل من الزهور اليوم الثلاثاء.

وتحل اليوم الثلاثاء الذكرى 51 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، الذى رحل عن عالمنا فى يوم 28 سبتمبر من عام 1970، بعدما قاد حركات التحرر فى مختلف دول العالم، وقدم نموذجا يحتذى به فى الاستقلال والإخلاص للوطن.

وكان الزعيم الراحل حجر زاوية مهم فى السياسة العربية والعالمية، وصاحب مشروع واضح المعالم فى مصر، وفى علاقاتها بأفريقيا والعالم العربى وبقية دول العالم.