أصيب عاملان بمحطة وقود بالهرم بعد حدوث خلل بكمبروسر سحب الغاز، وهذا ما أحدث دويا داخل إحدى محطات تموين السيارات في المنطقة. كان بلاغ قد ورد للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأهرام، بسماع دوى من داخل إحدى محطات تموين السيارات "غاز – بنزين" كائنة بدائرة القسم. على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ ، وبالفحص تبين حدوث صوت دوى ناتج عن "موجة ميكانيكية" صادر من جهاز "كمبروسر هواء" ، والمخصص لسحب الغاز من الماسورة الرئيسية ودفعه إلى إسطوانات التخزين لتغذية طلمبات تزويد السيارات بالغاز .. أسفر ذلك عن إصابة (إثنين من العاملين بالمحطة "بكسور وسحجات متفرقة".. وتم إغلاق محابس الغاز بمعرفة المختصين لحين الإنتهاء من الإصلاح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلل في "كمبروسر" سحب الغاز بمحطة وقود سبب دوي شارع الهرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.