/652324/وزير-الشباب-يشارك-في-احتفال-اتحاد-اللجان-الأوليمبية-الوطنية-الإفريقية-بمناسبة-مرور-40

يشارك وزير الشباب والرياضه أشرف صبحي فى فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي رقم (56) لاتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية الإفريقية "الأنوكا" المقام بالعاصمة أبوجا بدولة نيجيريا فى الفترة 29-30 سبتمبر الجاري بمشاركة مجموعة من وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، ورؤساء اللجان الوطنية الإفريقية، وأعضاء المكتب التنفيذي للأنوكا.

دوت الخليج

ويحضر وزير الشباب والرياضه احتفال اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية الإفريقية بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه فى حفل تتضمن فقراته كلمات رسمية يلقيها الدكتور ييمي أوسينباجو نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومصطفى براف رئيس الأنوكا، وصنداي داري وزير الشباب وتنمية الرياضة بنيجيريا، إضافة إلى رسالة من الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية.

فى أولمبياد طوكيو 2020م

كما تشهد الاحتفالية تكريم أبطال الدول الإفريقية الذين فازوا بالميداليات الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020م، ومنهم البطلة المصرية فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه، بجانب أبطال دول "تونس، كينيا، أوغندا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، المغرب"، إضافة إلى تكريم الفائزة بالميدالية الفضية بنيجيريا اللاعبة مباركة أوبرودود فى المصارعة الحرة.

ومن جانب وقائع اجتماع المكتب التنفيذي للأنوكا، يشارك وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء في اجتماع مشترك لوزراء الشباب والرياضة الأفارقة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الوطنية الأوليمبية الإفريقية وأعضاء كونفدرالية اتحادية الكونفدرالية الإفريقية؛ لبحث آفاق

تبادل الخبرات فى مجالي الشباب والرياضة

التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات فى مجالي الشباب والرياضة وفق رؤي القيادات السياسية بالقارة الإفريقية العازمة على توطيد أواصر التعاون.

كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحي فور وصوله إلي نيجيريا كل من السفير ايهاب عوض سفير جمهورية مصر العربية لدي نيجيريا، صنداي داري وزير الشباب وتنمية الرياضة بنيجيريا، ومصطفي براف رئيس اللجان الأوليمبية الإفريقية، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدرالية الإفريقية، والمهندس هابو جاميل رئيس اللجنة الأولمبية بنيجيريا، وحضر بعض مراسم الاستقبال وزير الشباب والرياضة بدولة الجزائر الشقيقة والسيد سفير الجزائر لدي نيجيريا.