القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم في دوري الأبطال

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يلتقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، علىى ملعب حديقة الأمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تبث مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، على شبكة قنوات بي ان سبورت اتش دي وان براميم، بتعليق صوتي حسن العيدروسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للمرة الثانية على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت بينهم في النسخة الماضية في الدور نصف النهائي للبطولة، والتي حقق فيها الفوز الفريق الإنجليزي السيتي.

موقف الفريقين في المجموعة

ويتصدر نادي مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزة في لقاء الجولة الأولي أمام فريق كلوب بروج البلجيكي.

بينما تعادل نادي باريس سان جيرمان في الجولة الماضية أمام فريق لايبزج الألماني ويحتل المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: إيدرسون، زاك ستيفن، كارسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، إيمريك لابورت، ناثان آكي، ويلسون إسبراند.

خط الوسط: فيرناندينو، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، فيل فودين، جيمس مكاتي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، جاك جريليش، فيران توريس، رياض محرز.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".