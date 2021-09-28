المهرجان القومي للمسرح يستقبل 6 عروض مسرحية في أول يوم..تعرف عليهم

/652328/المهرجان-القومي-للمسرح-يستقبل-6-عروض-مسرحية-في-أول-يومتعرف-عليهم

تستقبل إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، في أول يوم من إنطلاقه اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر سبتمبر 6 عروض مسرحية جديدة وذلك بقيادة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

دوت الخليج يرصد العروض المسرحية المشاركة في المهرجان القومي للمسرح بيومه الأول

موعد عرض مسرحيات في اليوم الأول للمهرجان القومي للمسرح

يعرض في السادسة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة العرض المسرحي فريدة، من إنتاج البيت الفني للمسرح، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، وعلى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة أيضا، يعرض في السابعة والنصف مساء العرض المسرحي أحدب نوتردام من إنتاج البيت الفني للمسرح، عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الفرنسي فيكتور هوجو، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

كما يعرض في السادسة مساء على الجامعة الأمريكية بالفلكي، العرض المسرحي وهنا القاهرة، من عروض المسرح المستقل، تأليف وإخراج رشا الجمال، ويعرض في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية العرض المسرحي التجربة الدنماركية، من عروض المسرح المستقل، وهي من نتاج ورشة ارتجال قام بصياغتها وكتابتها وإخراجها صلاح إيهاب.

مسرحية أنا مش مسؤل

يعرض في التاسعة والنصف مساء العرض المسرحي أنا مش مسئول، من عروض المسرح الخاص، وهو معالجة عن فيلم the producers، من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وفى العاشرة مساء يعرض العرض المسرحي ديجافو من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وهو تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي إثبات العكس، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

فاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما : مسابقة للعروض المسرحية ، ومسابقة أخري للمقال ، والتى تنقسم إلى : "النقدى التطبيقى" و"الدراسة النظرية"، أما الجهات التى يحق لها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية فهى : (البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية .

بالإضافة للجهات الإنتاجية الآتية : مركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالى للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالى).