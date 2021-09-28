القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في المنصورة

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، في القبض على شقيقين «لأحدهما معلومات جنائية»، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شقيقين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة

تفاصيل الواقعة

أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام كلٍ من عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية واستعراض قوة، وشقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6 كجم، وكمية من مخدر الحشيش، بمواجهتهما أمام رجال اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة.

وفي سياق أخر نجحت الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق داخل بنزينة بشارع فيصل، مما أسفر الحادث عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة يفيد بانفجار أنبوب غاز داخل بنزينة بشارع فيصل بالهرم، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية وتم عمل كردون أمني ومنع قائدي المركبات من المرور من أمام البنزينة.

وعلى الفور تمت عمليات السيطرة على الحريق والانتهاء من التبريد داخل البنزينة، مما نتج عن الحادث إصابة 2 جراء الحادث بكسور وكدمات.

وبإجراء التحريات الأولية اللازمة أتضح أنه أثناء دخول إحدى السيارات داخل البنزينة انفجرت أنبوبة الغاز وتمت السيطرة على الحادث على الفور، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.