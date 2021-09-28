قنوات عرض مباراة ريال مدريد وشيريف اليوم في دوري الأبطال والموعد

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تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وشيريف، الساعة التاسعة مساء، على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الإسباني ريال مدريد، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبث المباراة على قناة بي أن سبورت اتش دي براميم تو، بتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي، ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة، وذلك رفقة كل من إنتر ميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني.

ويمتلك ريال مدريد ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة، بعدما فاز في الجولة الماضية على إنتر ميلان بهدف نظيف.

ويتصدر شيريف تيراسبول تلك المجموعة بفارق الأهداف، بعدما فاز في الجولة الماضية على شاختار بهدفين دون رد.

قائمة ريال مدريد أمام شيريف:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز.

في خط الدفاع: إدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ميجيل جوتيريز.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكاس فازكيز – إيسكو – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

مبابي وريال مدريد

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.