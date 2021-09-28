أغنية «ع الدوغري» لأحمد سعد ومصطفى حجاج تتصدر تريند يوتيوب

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دوت الخليج يرصد نجاح أغنية ع الدوغري لمصطفى حجاج وأحمد سعد

أغنية ع الدوغري لمصطفى حجاج وأحمد سعد

تصدرت أغنية «ع الدوغري» تريند رقم 1 على موقع يوتيوب بعد أن جنيت ما يقرب من 1,1 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى، وأشادا بهذا التعاون.

أحمد سعد يحتفل ينجاح أغنيته ع الدوغري

واحتفل أحمد سعد بنجاح أغنيته “ع الدوغري”، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”: “الحمد لله.. كراسينا ملك، ومش ايجار.. أغنيه "ع الدوغرى" أول 5 أيام تعدى المليون.. وترند 1 الحمد لله.. والسبب توفيق ربنا ومصطفي حجاج.. بحبكم".

كلمات أغنية ع الدوغري

وتقول كلمات أغنية “ع الدوغري”: “إحنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش الخوف مايخوفناش فابلاش تناطحنا بلاش بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش. (إبلع) ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه وبنجري ومابنهداش ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه لو إيه مايعطلناش إحنا التقال ف مجالنا وف مكاننا لينا شنه ورنه وإختصاص سكتنا عدله وسالكه وفيها بركه جامدين قوي وضد الرصاص نبصم ونمشي ومانتنسخشي فوق ماتقاوحشي ويا الكبار سمعتنا نمره أولى وآخر رجوله كراسينا ملك ومش إيجار ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه وبنجري ومابنهداش ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه لو إيه مايعطلناش إحنا أسامي كبيره وإنتوا عيره مالكوش مابينا سيره يا أقذام إنتوا نسيتوا إنتوا مين إنصاص ومتساقين وإحنا اللي ف إيدينا اللجام ندخل خناقه آخر جراءه جوه البطاقه مكتوب أسود سكاكينا حاميه نار بتجري أي فار كلمتنا أتقل م العقود”.