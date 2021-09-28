أحمد شوبير يهاجم هاني أبو ريدة بعد قرار تعيين شوقي غريب مدرباً للمنتخب الأولمبي

/652333/أحمد-شوبير-يهاجم-هاني-أبو-ريدة-بعد-قرار-تعيين-شوقي-غريب-مدربا-للمنتخب-الأولمبي

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، قرار تعيين شوقي غريب مدرباً لمنتخب مصر الأولمبي، بعد قرار أحمد مجاهد رئيس الاتحاد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد شوبير عبر صفحتة الشخصية عبر "فيسبوك" أخيراً ومع كل الإحترام، ما دور هاني أبوريدة في اختيار مدربي المنتخبات".

وهاجم أحمد شوبير هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي، وذلك بسبب تدخله في اختيار مدربي المنتخبات، ويقوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد بتعيين من يتم وقع الاختيار عليه.

يذكر أن شوقي غريب تواجد خلال فترة هاني أبوريدة مدربً لمنتخب مصر الأول وأيضا للمنتخب الأولمبي، وتم تعيين المدرب من جديد، بعد تويجه الشكر له منذ أكثر من شهر بعد إخفاق أولمبياد طوكيو.

أول تعليق من شوقي غريب بعد تعيينه مدرباً للمنتخب الأولمبي.. أستحق تولي منتخب مصر نظراً لنجاحاتي

أكد شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، أنه سعيد بثقة الاتحاد المصري لكرة القدم بتواجدة مدرباً للمنتخب من جديد خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" منتخب مصر حقق العلامةالكاملة في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وصعدنا للأولمبياد بجدارة وأستحقاق".

وتابع" تواجدنا في الأولمبياد وصعدنا لدور الثمانية وكنا ضمن أفضل 8 منتخبات على مستوى العالم ولم يتوقع أحد وصولنا لهذا الإنجاز".

أحمد شوبير يهاجم هاني أبو ريدة

وزاد" جهاز المنتخب الأولمبي نجح في مهمته مع المنتخب خلال تصفيات افريقيا وأولمبياد طوكيو، ولم يطلب منا أحد الفوز بالأولمبياد، ومن الصعب الحصول عليها".

وأردف" هناك كوادر من اللاعبين سيتواجدوا مع المنتخب الأول ويصل عددهم لـ 13 لاعب، وأمتلك الطموحات التي تؤهلني للنجاح من جديد مع المنتخب الأولمبي".

واختتم" أحترم ردود أفعال الجماهير ولدي رصيد من البطولات والخبرة التي تؤهلني للتواجد على الإدارة الفنية من جديد مع منتخب مصر".

كشف إيهاب المصري لاعب فريق المقاولون العرب السابق، عن رأيه أداء منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، في منافسات دورة أولمبياد طوكيو، مع حسام حسن لاعب المصري السابق، في برنامج "لمسة ولعبة" من داخل استوديو دوت الخليج.

قال: "المنتخب الأولمبي لكرة القدم، قدم أداء مشرف لكل المصرين في دورة أولمبياد طوكيو، وكأس إفريقيا".

وأكمل: "هناك العديد من العناصر في صفوف المنتخب الأولمبي، لديها الكثير من المميزات والقدرات العالية".