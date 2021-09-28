/652334/العراق--قصف-جوي-غرب-الفرات-يدمر-منصات-صواريخ-إيرانية

صرح مصدر سوري اليو الثلاثاء ،بأنه تم استهداف جوي غرب الفرات أسفرت عن تدمير صواريخ إيرانية الصنع، وإصابة 12 على الأقل من الفصائل الموالية لإيران، وكانت منصات الصواريخ بمنطقة المزرعة الواقعة ببادية الميادين، وأفاد ايضا أنه وقع انفجار شديد عند الحدود السورية العراقية.

منطقة المليشيات الإيرانية

وتبين أن منطقة المزرعة تابع للمليشيات الإيرانية التي تتخذها مركزا لتدريب المقاتلين الجدد.

فقد استهدفت الطائرات قاعدة للفصائل مسلحة إيرانية في محافظة دير الزور بشرق سوريا قرب الحدود العراقية،وتواجد موسع للمليشيات إيرانية.

وأفاد مجموعة من السكان المنطقة أن الضرابات وقعت جنوب بلدة الميادين على نهر الفرات التي أصبحت قاعدة للفصائل الإيرانية ،منذ طرد عناصر تنظيم داعش.

إيران تسلح الميلشيات التابع لها

وفي سبتمبر الماضي نقلت إيران صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني بمن كراز بركان اتش 2، وتم نقلها عبر شاحنات بحراسة مشددة من منطقة الشبلي الأثرية إلى مناطق تمركز الميليشيات في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي.

ولم يتم معرفة أي معلومات عن هذه العملية، وتندرج تلك العمليات تحت التجهيزات المستمرة من قبل تلك الميليشيات لأستهداف قواعد شرق الفرات.

تغول إيران في المنطقة وقلق إسرائيل

ونفى التحالف الدولي شن غارات ،في حوادث سابقة ،ومن الممكن أن تكون غارات إسرائيلية.

وتشعر إسرائيل بالقلق تجاه نفوذ الإيراني الذي تغول دخل المنطقة في سوريا والعراق، مهددة من غارات عسكرية ضدها.

إسرائيل تشن غارات على البوكمال

وسعت إسرائيل ضربات عسكرية تجاه البوكمال خلال العام الماضي، والتي تقع على المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وتسيطر الفصائل الإيرانية على مساحات شاسعة من الحدود على الجانب العراقي.

وتدعم إيران حلفائها في لبنان حزب الله الذين يدعمون بشار الاسد ،ونتيجة لذلك شنت إسرائيل عدة غارات تجاه سوريا.