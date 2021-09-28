/652335/المصرى-الديمقراطى-الاجتماعى-ينظم-لقاءا-تعارفيا-بين-نوابه-وقيادات-اعلامية-وصحفية

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، لقاءاً تعارفياً ، ضم عدد من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي "الشيوخ و النواب" و نخبه من السياسيين و الإعلاميين المهتمين بالشأن السياسي.

في بداية اللقاء، وجه فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحية للحاضرين في اللقاء الأول الذي يجمع بين أعضاء ونواب الحزب والصحفيين بعد انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

ثم تحدث المهندس باسم كامل، البرلماني السابق و نائب رئيس الحزب، وأكد في كلمته على دور الاعلام وأهميته كحلقة وصل بين الجماهير والمسؤولين.

فيما قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ ، أن الإعلام قام بتغطية أداء النواب بشكل جيد خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، مؤكداً أن هذا اللقاء فرصة للتعارف بشكل اكثر قربا يين النواب وقيادات الاعلام والصحافة.

وأضاف "سامي" ، أن الإعلام كان يتحدث دائما أن الأحزاب المعارضة هي احزاب غير فعالة وغير مؤثرة وغير متواصلة مع الشارع، وقد أثبت الحزب عندما فتح له المجال السياسي نجاحه في الاحتكاك بالشارع، وقام بافتتاح العديد من الفروع بمحافظات الاقاليم، ويحاول الان بناء علاقات جيدة بالاعلام وتواصل مباشر مع القيادات الصحفية والإعلامية.

و قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحزب ونوابه من أنشط النواب سواء فى مجلس الشيوخ أو النواب ، وقدموا مجهودا كبيرا داخل المجلس وفى الشارع أيضًا.

حضر اللقاء من قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، فريد زهران رئيس الحزب.، باسم كامل نائب رئيس الحزب، اسامة عبد الحي نائب رئيس الحزب، منى شماخ أمين لجنة الإعلام بالحزب ، محمد سالم عضو المكتب السياسى، النائب محمود سامى الأمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ،، إيهاب منصور رئيس البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بمجلس النواب، حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، محمد طه عليوه عضو مجلس الشيوخ، مها عبد الناصر عضو محلس النواب، سميرة الجزار عضو مجلس النواب، سناء السعيد عضو مجلس النواب، أميرة صابر عضو مجلس النواب

ومن الإعلاميين والصحفيين : عمرو الشوبكى الكاتب والمفكر سياسى ومدير تحرير مجلة أحوال مصرية ، الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، الصحفى ياسر التلاوي، عزت ابراهيم، سمير عمر مدير تحرير سكاى نيوز عربية ،علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام الكاتب الصحفى ،محمد بصل، مدير تحرير جريدة الشروق، محمود فهمي الصحفى ورئيس القسم السياسى بموقع صدى البلد ، الصحفى محمد الهواري، طلعت إسماعيل مدير تحرير "الشروق"،، محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين ، امام احمد،، الصحفية رانيا ربيع، الاهلامى محمد علي خير، الكاتب الصحفى وائل لطفي