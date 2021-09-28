صور.. استرداد 36 ألف متر من أراضى الدولة فى حملات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات إزالة المبانى والأسوار المخالفة التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات تقنين بأحياء العجمى والعامرية ثان والجمرك.

وأسفرت الحملات التى تأتى تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة عن أراضى مساحتها 36 ألف و598 مترا، بأماكن متفرقة من طريق أم زغيو قبلى بنطاق حى العجمى.

وفى السياق ذاته نفذ حى العامرية ثان، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية وسملات وقواعد بقرية 4 بنجر السكر، وجرى التحفظ على كمية من الأخشاب.

ونفذ حى الجمرك حملة تمكنت من إزالة قواطيع مبانى بالطابق التاسع علوى بالعقار الكائن 4 شارع جعفر الجمرك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.