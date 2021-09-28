«تجارة شحن الهواتف»..القبض على سيدة بتهمة النصب على المواطنين في الغربية

/652337/تجارة-شحن-الهواتفالقبض-على-سيدة-بتهمة-النصب-على-المواطنين-في-الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، في كشف غموض ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، وآخرين بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على سيدة بالغربية بتهمة النصب على المواطنين

تجارة شحن الهواتف المحمولة

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة الواقعة واتضح قيام المشكو في حقها بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة شحن الهواتف المحمولة والخدمات الحكومية، عن طريق ماكينات نقاط البيع مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفها عن سداد أرباحها المتفق عليها أو رد أصول المبالغ.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، في القبض على شقيقين «لأحدهما معلومات جنائية»، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة.

تفاصيل الواقعة

أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام كلٍ من عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية واستعراض قوة، وشقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6 كجم، وكمية من مخدر الحشيش، بمواجهتهما أمام رجال اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة.