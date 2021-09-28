/652339/النيابة-تامر-بتشريح-جثة-شاب-قتله-مجهولون-في-بولاق-الدكرور

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب لقى مصرعه بإطلاق النار عليه في منطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للوقوف على ملابسات مقتله، وعلى الفور طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لاستكمال التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تشريح جثة شاب قتله مجهولون ببولاق الدكرور

أثناء جلوسه بصحبة أصدقائه

وأشارت تحريات ضباط المباحث، كواليس جديدة في حادث مقتل شاب بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور، حيث أتضح أن المجني عليه أثناء جلوسه بصحبة أصدقائه، تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال.

كما أجرى رجال المباحث معاينة لمسرح الجريمة، كما تم مناظرة جثة الضحية، وعلى الفور انتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، والتحفظ على عينة من دماء القتيل، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه، بمنطقة صفط اللبن، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يدعى "أ.أ"، وتم نقل جثته إلى المشرحة عقب مناظرتها.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، حيث تم تحديد هوية المتهمين، وأشارت التحريات إلى أن خلافات سابقة تجمع بين المجني عليه والمتهمين، دفعتهم لارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق أخر تمكنت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بأعمال القرصنة الإلكترونية والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى إجراء عمليات شراء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية وخاصة بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الإستيلاء على أموال المواطنين.

جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية ، سبق إتهامه فى قضية "قرصنة إلكترونية ") بإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتمكن من الإستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الطرق الإحتيالية المختلفة ، عقب ذلك يقوم بإستخدام البيانات المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية خاصة ببعض منتجات الشركات (الأزياء الرجالى – مكملات غذائية – منشطات – هواتف محمولة – أحذية ) من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الشركات وتسييلها إلى نقود يقوم بالإستيلاء عليها .