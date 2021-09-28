محمد رمضان يجتمع بحسام الحسيني في دبي..هل يحضران لعمل غنائي جديد؟..«صورة»

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شارك الفنان محمد رمضان منذ قليل الجمهور، صورة جمعته بالرابر حسام الحسيني من مدينة دبي الشقيقة، الأمر الذي جعل الجمهور يتسائل حول تعاونهم في عمل غنائي جديد.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنان محمد رمضان

محمد رمضان يجتمع بحسام الحسيني بدبي

نشر رمضان صورته مع الفنان حسام الحسيني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرا بها الثنائي بأزياء مشابهة اعتمدت على تشيرت أسود وبنطلون باللون الرصاصي، دون التعليق بأي شيئ خاص بإحتمالية تعاونهم معا.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين

هذا وحرص الفنان ومطرب المهرجانات المصري محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين، والذي يصادف اليوم 25 سبتمبر.

ونشر رمضان عدة صور تجمعه بحنين منذ مولدها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليهم قائلًا: "25 سبتمبر عيد ميلاد حنين محمد رمضان، كل سنة وأنتي حبيبتي وأول فرحتى.. اللهم احفظ أولادنا جميعًا".

قائمة صناع عمل مسلسل محمد رمضان الجديد 2022

على الجانب الآخر، اقتحم الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2022 بشعلة حماس، حيث أنه تعاقد على مسلسل جديد لم يُكشف عن اسمه حتى الآن، من إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وأعلن رمضان دخوله السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة تجمعه بصناع العمل، وعلق عليها قائلًا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمدفريد للمخرج الكبير محمد_ياسين".

وتابع: "رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".

بيكا يصف مشاهدات محمد رمضان على اليوتيوب بالمزيفة

فجر حو بيكا تصريحات مثيرة وهجومية على الفنان محمد رمضان متهما إياه بالنصب واستغلال جمهوره، اذ قال في الجزء الثاني من حلقته في برنامج «الترابيزة»، إن محمد رمضان يؤدي بشكل جيد، لكنه أفضل منه في الغناء: "محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الاغاني وبحقق أرقام أعلى منه".

وتابع بيكا مهاجمته لرمضان: “عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء”، وأضاف متحديا أنه اذ وجد منافسه بينه وبين رمضان من المؤكد أن سيكتسحه بإمتياز اذ قال: “لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب”.