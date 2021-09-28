/652341/تعاون-بين-إيران-وروسيا-حول-موضوع-الطاقة-الذرية

أسفر اليوم الثلاثاء عن مقابلة نائب الرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني ،محمد إسلامي ،مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة روساتوم الروسية ،ألكسي ليخاتشيوف،وخلال الزيارة سيتم مناقشة الوضع والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، ويتم من خلالها تبادل وجهات النظر.

مفاوضات فيينا

وصرح وزير الخارجية الإيراني،عبداللهيان ،أن إيران سوف تعود لمفاوضات فيينا في وقت لاحق، وقال أننا لم نشهد تتطور في العلاقات إلا جزء بسيطا مع الولايات المتحدة.

وفي شهر أبريل الماضي إلى يونيو ، جرى مفاوضات بين طهران والدول المعنية بالاتفاق، في العاصمة النمساوية فيينا ،بمشاركة غير مباشرة من قبل الولايات المتحدة ، للوصول إلي اتفاق بشأن الملف النووي ، الذي سرعان ما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب بصورة أحادية من الاتفاق الذي جري توقيعه في 2015 ،والتي تم الاشارة لها بمجموعة 5+1 الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بالإضاف إلي ألمانيا.