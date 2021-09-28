نظرًا لظروفة الصحية.. شيخ الأزهر يتوجه لألمانيا

/652346/نظرا-لظروفة-الصحية-شيخ-الأزهر-يتوجه-لألمانيا

أكدت مصادر بمشيخة الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يجري بعض الفحوصات الطبية فى دولة ألمانيا، وذلك فى إطار رحلة علاجية، على أن يعود بعدها لمهام عمله.

دوت الخليج

شيخ الأزهر يتلقى العلاج فى ألمانيا

هذا وكان شيخ الأزهر قبيل الذهاب إلى دولة ألمانيا، قد أصدر قرارًا ينص على مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر، وهو الأمر الذى قوبل بترحاب شديد من المواطنين وأعضاء مجلس النواب.

شيخ الأزهر يحذر من التبزير

وفى حديث للتليفزيون المصري، أكد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، على خطورة انتشار صور "التبذير والإسراف والسفه في المجتمعات العربية"، مطالبا بضرورة تبني برامج عالمية وأعمال فنية توضح للناس خطورة هذا الأمر.

وقال أيضًا:" الابتلاء كله خير سواء للعبد المطيع أم العاصي، وإن الشخص المبتلى إن كان من الطائعين فإن الحكمة من ابتلائه هي رفع درجاته، وإن كان من العاصين فابتلاؤه يكون تكفيرا لذنوبه".

وتابع شيخ الأزهر خلال حديثه، قائلًا:” هناك شكلا آخر من صور الابتلاء يكون باعتبار النظر إلى فقر الشخص وغناه، فإن كان الابتلاء للعبد بالفقر فالمطلوب منه الصبر، أما إذا كان العبد المبتلى غنيا فالمطلوب منه الشكر".