اجتماع موسع لصحة البحيرة لمناقشة عدد من المحاور لمكافحة العدوى «صور»

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استقبل الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، الدكتور ايهاب عطية مدير الادارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، نيابة عن الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة وذلك لعقد اجتماعا موسعا للجنة مكافحة العدوى بالمحافظة في حضور السادة مديري الادارات الفنية بالمديرية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

اجتماع موسع لصحة البحيرة لمناقشة عدد من المحاور لمكافحة العدوى وأكد وكيل مديرية الصحة انه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تضمنت التقييم الاحصائي للمستشفيات والأعمال المتعلقة بالترصد ومتابعة مطابقة خطوط سير حالات الاصابة بكوفيد 19 بالمستشفيات ومتابعة توافر المستلزمات وتفعيل لجنة فحص المستلزمات . وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية مدى اهتمام المديرية بمنظومة مكافحة العدوى وتوفير عدد 20 جهاز تعقيم وتوزيعهم على المستشفيات. اجتماع موسع لصحة البحيرة لمناقشة عدد من المحاور لمكافحة العدوى وعلي هامش الاجتماع اشاد الدكتور ايهاب عطيه، بالدعم الدائم واللامحدود من قيادات المديرية من اجل النهوض بمكافحة العدوى وصحة المواطنين وبالمجهود المبذول من لجنة مكافحة العدوى بالبحيرة. كما اشاد بما حققته محافظة البحيرة من مؤشرات متقدمة في مكافحة العدوى طبقا لتقييم الادارة العامة بالوزارة في ظل وجود قيادة شابة مثل الدكتورة غادة سامي عمارة مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية.

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