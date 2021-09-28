أخرهم تقبيل يد طفل من ذوي الهمم..انسانية تامر حسني في صدارة دائمة

/652349/أخرهم-تقبيل-يد-طفل-من-ذوي-الهممانسانية-تامر-حسني-في-صدارة-دائمة

اشتهر الفنان تامر حسني بمصطلح «نجم الإنسانية» بسبب كثرة أعماله التي تعكس مدى حرصه على احترام جمهوره ومحبيه، وكان أخر أعماله التي لقت دهشة وإعجاب الجمهور بتامر حسني وحصد منها على عديد من الإشادات وشهدت اقبال واسع من قبل رواد السوشيال ميديا هو تقبيل يد طفل في إحدى حفلاته بالإسكندرية.

دوت الخليج يرصد أبرز أعمال تامر حسني الإنسانية

تامر حسني يقبل يد طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة بحفله بالإسكندرية

اقترب طفل من تامر حسني في حفله الأخير بكلية تجارة جامعة الإسكندرية من المسرح ليحرص تامر بدوره على التقاط صورة تذكارية بصحبته أثناء غناءه أغنية "نور عينى"، وفاجأ الطفل تامر ببراءته باقدامه على تقبيل يده بمنتهى البراءه ليسرع تامر حسني ويقبل يد الطفل هو الآخر قبل تكرار الأمر بعد ذلك من قبل الطفل وبنفس رد الفعل من تامر، وذلك وسط تصفيق من الحضور واشادة برد فعل تامرحسني بجبر خاطر الطفل بسرعة شديدة مثلما يظهر خلال الفيديو.

تامر حسني يحقق طلب طفلة مصابة بالسرطان تتمنى الغناء معه

وفي وقت سابق نجح تامر حسني في تحقيق طلب فتاة مصابة بالسرطان تُدعى ندى التي صرحت بأنها ترغب في رؤية نجم الجيل تامر حسنين لأنه نجمها المفضل، ليفاجأها تامر داخل إحدى أستوديوهات الغناء، بعد إعلان رغبتها في رؤيته، لتنبهر الفتاة بهذه المفاجأة وتعرب عن سعادتها الكبيرة برؤيته، وتغني معه في الاستوديو بعض أغنية الخاصة المفضلة لديها.

كما حرص على دعم طفلة من ذوي الهمم تمنت رؤيته ليُلبي طلبها ليسجل لها فيديو جديدًا يخبرها فيه بأنه يحبها ويعتز بحبها له، ولولا ظروف سفره بالخارج لذهب لها على الفور ليحقق لها أمنيتها، وأعرب الطفلة عن سعادتها الكبيرة بسرعة استجابته لها.

حفل تامر حسني بالإسكندرية

الجدير بالذكر أنه، تألق النجم تامر حسنى حفلا رفع شعار كامل العدد أمس داخل كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وذلك بعد يومين من تألقه بحفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية أيضاً، حيث كان على موعد مع الجمهور هناك مرتين متتاليتين في أقل من أربعة أيام.

وغنى تامر خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه مثل "صعبة" وغيرها من الأغانى ممن أثارت تفاعلاً كبيراً مع المتواجدين من جمهوره.

وطرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته بعنوان "صعبة"، وحققت على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مشاهدات اقتربت من 60 مليون مشاهدة وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، والكليب من إخراج تامر حسنى.