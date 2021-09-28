/652350/لأول-مرة-الإسماعيلي-يكشف-عن-سبب-رحيل-إيهاب-جلال

كشف علاء ةحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن سبب رحيل إيهاب جلال عن قيادة فريق الدراويش في الفترة السابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال ظهورة في برنامج "بي أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الثلاثاء.

تصريحات علاء وحيد

وقال: "سألت إيهاب جلال أكثر من مرة حينما انتشرت أنباء حول توقيعه لبيراميدز ونفى كل ذلك جملة وتفصيلا، ولا أحد يزايد على حبه للإسماعيلي".

وواصل "قال لي إنه طلب أشياء بسيطة ولاعبين بسهولة سينضمون للنادي واللجنة الفنية كان لها أراء وهذا شأنها مع إيهاب جلال".

وأكمل "سأستعين بكلمة علي أبو جريشة حينما قال إن عدم التواصل المباشر مع إيهاب جلال تسبب عنه سوء تفاهم ولغط نتج عنه عدم استمراره في الإسماعيلي".

وأردف "اللجنة الفنية حددت أكثر من موعد ولم يأت إيهاب جلال أو أي شخص كلفه بالحضور نيابة عنه".

واختتم "فوجئنا بعد ذلك بإعلان تعاقده مع بيراميدز نشكره شكرا جزيلا وهذه صفحة أغلقت بكل شيء حلو بها لأنه قدم أقصى شيء من أجل الإسماعيلي في الدور الثاني من الدوري".

جمهور الإسماعيلي

نشرت إحدى صفحات النادي الإسماعيلي، منشور خاص يطلبوا من خلالة الدعم المالي بمبلغ 5 مليون دولار فقط للنادي الإسماعيلي، مع ضرورة عودة المبلغ من جديد للاعب المصري.

وتفاعلت جماهير الإسماعيلي مع هذا المنشور، وطالب منهم أن يتبرع النجم المصري بمليون دولار فقط وليس 5، ورد الآخر، بأن النادي الإسماعيلي له حق الدعم من محمد صلاح لأنه أعلن من قبل تشجعة للنادي الإسماعيلي.

وترى الجماهير أنه لا من وجود الدعم المالي والوقوف مع النادي من جانب المحبين، وليس فقط الإعلان عن الإنتماء الخاص بهم للنادي، ولا يتم الوقوف بجوار النادي خلال الأزمة الحالية.

أزمة الإسماعيلي

ويعاني النادي الإسماعيلي حالياً من أزمة مالية كبيرة للغاية، ولا تستطيع الإدارة التعاقد مع الصفقات الجديدة التي طلبها طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق.

وكان إيهاب جلال مدرب الفريق السابق، كان قد رحل بسبب هذا الأمر، وعدم وجود دعم مالي ومعنوي من جانب إدارة الفريق برئاسة إبراهيم عثمان.