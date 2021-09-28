/652352/مستشار-بالبحث-العلمى-ايكا-تكنولوجى-بداية-القضاء-على-فيروس-كورونا-ومتحولاته

قال الدكتور محمود ياسر محروس، أستاذ الكيمياء التطبيقية، والحاصل على الدكتوراة من ألمانيا والمستشار في مجال البحث العلمي، إن مصر وجميع دول العالم تواجه تحديات خطيرة في عودة إنتشار المتحور الجديد من فيروس كوفيد-١٩ المستجد "كورونا"، والذى كان من شأنه زيادة أعداد المرضي والوفيات على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه.

تحيا مصر

مستشار بالبحث العلمى: «ايكا تكنولوجى» بداية القضاء على فيروس كورونا ومتحولاته

وأضاف أستاذ الكيمياء التطبيقية، إنه لمواجهة هذه التحديات، قامت بعض المؤسسات العالمية وجهات البحث العلمي بالتوصل إلي تكنولوجيا حديثة ومتطورة تدعي "ايكا تكنولوجي"، لإنتاج معقمات ومطهرات تندرج تحت تصنيف عالية الأكسدة والتي تقضى على الفطريات المسببة للمرض، والتى تفوقت على المنتجات التقليدية المستخدمه حالياً من حيث عامل الأمان لأنها لا تحتوي علي كحول او مواد كيميائية ضارة، ولذا فقد جمعت بين الفعالية العالية والأمان علي الصحة العامة وتجنب أضرار الكحول والمواد الكيميائية، وهو ما يتم استخدامه في العديد من دول العالم مثل ألمانيا وسويسرا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان ومن الدول العربية الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

وتسأل "محروس" لماذا لا تستخدم تلك التكنولوجيا الحديثة في مصر في ظل ظروف تستدعي وجود أحدث الأساليب العلمية وأكثرها فعالية لمواجهات تحديات فيروس كورونا الوقايه من الموجة الجديدة منه أو اي وباء مشابه قد ينتشر في المستقبل لا قدر الله .