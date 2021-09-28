/652345/وزير-الزراعه-يوجه-تعليمات-إلي-مديريات-الزراعة-لرفع-حالة-الاستعداد-القصوى-لمواجهة-التعديات

دوت الخليج

أصدر القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليماته إلى مديريات الزراعة بالتعاون مع الادراة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي تعديات على الأراضى الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها

‏وقال القصير أن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا وصلت الى ادنى مستوياتها كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها

‏مشيرا إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

تعيين 456 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري

من جانب اخرأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 456 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1843 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 814 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

الأمل أن البطالة مشكلة لها حل

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 107 ألف جنيه لـ 45 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 35 ألفاً و 397 جنيها رعاية صحية لـ 30 عاملاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 142 ألفاً و 397 جنيهاً لـ 75 عامل من المسجلين بالمديرية ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والاضحى المبارك لـ 5010 عاملاً بإجمالي 4 ملايين و 965 ألف جنيه .

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 247 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 14 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 167 منشأة أخرى ، وبحث 4 شكاوى عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 79 منشأة ، وإعادة التفتيش على 80 منشأة أخرى.