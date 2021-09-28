جدة - نرمين السيد - كلف البابا تواضروس الثانى، الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمراغة، بالقيام بدور النائب البابوى لإيبراشية أسوان ورعاية شئون الإيباراشية.



جدة - نرمين السيد - كلف البابا تواضروس الثانى، الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمراغة، بالقيام بدور النائب البابوى لإيبراشية أسوان ورعاية شئون الإيباراشية. وجاء القرار بعد وفاة مطران الإيباراشية، الأنبا هدرا، الذى رأس البابا تواضروس صلاة الجنازة على جثمانه اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يكلف الأنبا باخوم برعاية إيباراشية أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.