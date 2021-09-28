صور.. البابا تواضروس يختتم صلوات جنازة الأنبا هدرا

جدة - نرمين السيد - شهدت الكنيسة الكبرى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فى الـ 12 منتصف ظهر اليوم الثلاثاء، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، التى صلاها قداسة البابا تواضروس الثانى، وعدد كبير من أعضاء المجمع المقدس، ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمع كهنة إيبارشية أسوان، ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وجموع كبيرة من محبى المطران المتنيح، وسط إجراءات احترازية دقيقة.





سبق التجنيز صلوات التسبحة، والقداس الإلهى، بحضور جثمان المطران الجليل المتنيح، ومن المنتظر أن ينقل الجثمان إلى أسوان لتقام صلوات تجنيزه مرة أخرى وسط شعبه، صباح غدٍ الأربعاء. وقدم نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس كلمة شكر فيها جميع المشاركين فى الصلاة ومن قدموا التعزية من المسؤولين والشخصيات العامة ولأعضاء المجمع المقدس للكنيسة. ثم ألقى قداسة البابا كلمة مؤثرة أشاد خلالها بالنموذج الحقيقى الذى قدمه نيافة الأنبا هدرا، فى حياته وفى خدمته الرعوية التى امتدت لأكثر من 46 عاما.

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