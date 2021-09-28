إنفوجراف.. الدولة تدعم المشروعات الصغيرة بـ36 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوزارة التجارة والصناعة، فقد تم تمويل 1.4 مليون مشروع فى 7 سنوات، بـ36 مليار جنيه، كما جرى تدريب 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال، وإجراء مسح ميدانى لفرص العمل المتاحة بقرى حياة كريمة.

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