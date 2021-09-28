رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، بالمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية؛ حيث تم استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية للحكومة ومناقشة مشروعات القوانين التى تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال هذه المرحلة.





وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى البرلمان بمناسبة عودة الانعقاد المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع افتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وانطلاق دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.

وثمّن مدبولى التعاون والتنسيق الذى يتم مع البرلمان من أجل إنهاء كافة التشريعات المنتظرة، بما يخدم صالح المواطن المصرى، وكلف وزير شئون المجالس النيابية بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات القوانين فى المناقشة والتوصل إلى الصورة النهائية لها.

من جانبه عرض وزير شئون المجالس النيابية خلال اللقاء، جانباً من التشريعات التى قدمتها الحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثانى للبرلمان، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، وغيرها من مشروعات القوانين التى سيتم التنسيق بشأنها.