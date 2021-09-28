الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. طقس الأربعاء ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، غدًا الأربعاء، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما عن حالة الطقس ليلًا، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلًا على باقى الأنحاء، مع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 22

وادى النطرون 30 21

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 23

مطروح 28 23

السلوم 29 22

سيوة 33 17

بورسعيد 30 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 34 25

طابا 30 22

كاترين 27 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 32 26

مرسى علم 33 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 32 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 19

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبوسمبل 34 24

الوادى الجديد 35 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26

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