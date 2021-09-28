صور.. حصول المجمع التكنولوجى بأسيوط على المركز الثالث فى مسابقة شباب مصر

وتعد مشاركة مجمعات التعليم التكنولوجى المتكامل التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، فى تلك المسابقة الأولى من نوعها منذ تأسيس المجمعات، وقد انتهت فعاليات المسابقة بحصول الطالب يوسف خلف من مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط على المركز الثالث فى مسابقة تصميم مواقع الويب، وحرص الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أحمد حسنى الحيوى على التواصل المباشر مع أبناء المجمعات المشاركين فى المسابقات على مدار الساعة طوال فترة انعقاد المسابقات.
وكرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وقام بتقديم التكريم عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة، والتقط الطلاب المتسابقين من المجمعات الصور التذكارية مع أحمد الحيوى قبل العودة من مكان تكريمهم بالأكاديمية.
وقد أهدى الأمين العام أحمد الحيوى، هذا التكريم للدكتور سيد سعد تقديرًا لجهوده فى إتمام مشاركة أبناء المجمعات، كما حرص على متابعة عودة أبناء المجمعات من الإسكندرية إلى أماكنهم.
ووجهت إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، التحية والتقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومجمع خدمة الصناعة التابع لها، وكافة القائمين على تنظيم ودعم ورعاية تلك المسابقة، متعهدين بأن وبإذن تكون تلك المسابقة هى البداية لمشاركات قادمة بما يحقق الإفادة لشباب مصر.
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