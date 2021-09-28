فيديو.. محافظ أسيوط يبحث الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - ترأس عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا تنسيقيا بقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى العموم لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد والوقوف على مدى جاهزية المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب فى ضوء الخطة التى أعلنت عنها الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى بالمحافظة على لقاح كوفيد 19.





جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفنى بالمديرية ومدراء العموم ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى العموم ومديرى بعض المدارس بمراكز المحافظة.

بدأ الاجتماع بالسلام الوطنى ثم الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم والقرآن الكريم ثم عرض لفيلم تسجيلى عن الإنجازات التى تمت فى قطاع التعليم وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قطاع التعليم بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع تكريم المحافظ وإهدائه درع مديرية التربية والتعليم تقديرا لجهوده فى النهوض بقطاع التعليم ودعمه المستمر للعملية التعليمية وحل مشكلة الإقبال المستمر على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة والتوسع فى إنشاء مدارس جديدة.

كما كرم المحافظ محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام تقديرا لجهودهما خلال فترة عملهما السابقة بالمديرية وتم منحهم شهادة التقدير والدرع التذكارى.

وقدم محافظ أسيوط خلال كلمته التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد معلنا عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع التعليم واتباع الاجراءات اللازمة والمقررة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة، لافتا إلى التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كل الإشغالات حول المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى واستقبال الطلاب والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعلييمية بكل قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

ووجه المحافظ قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا كـ (مراعاة التباعد الاجتماعى، وغسيل الأيدى، وارتداء الكمامات، مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات، وتعقيم المدارس بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس) حفاظا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والمترددين عليها ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها فى أماكن واضحة بالمدارس ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى بالمحافظة على اللقاح فضلا عن تكثيف حملات التوعية ونشر الوعى بين الطلاب لاتباع الخطوات اللازمة للوقاية من الفيروس حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين وغرس الإنتماء والوطنية بين الطلاب والنشء لتخريج جيل جديد قادر على قيادة مستقبل البلاد.

وشدد محافظ أسيوط على غلق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كمديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها ومديرية الأمن وغيرها على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس مشيرا إلى التنسيق مع إدارة المرور ومديرية الأمن لتحقيق الانضباط واتخاذ التعديلات المرورية والاجراءات اللازمة لتخفيف التكدس المرورى أمام المدارس وتحديد أماكن انتظار السيارات لمنع التزاحم فى تلك الشوارع خاصة داخل مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ على تنظيم معارض بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لاتقل عن 25%، مشددا على ضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضمانا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

واستمع الوزير المحافظ إلى طلبات وأسئلة الحضور موجها بإيجاد الحلول بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية وتكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بفحص جميع الطلبات وعمل تقرير عاجل بالحلول والمقترحات لسرعة تنفيذها.