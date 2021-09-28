فيديو.. إزالة التعديات من على خط بترول سوميد فى البدرشين

جدة - نرمين السيد - ونشرت محافظة الجيزة، مقطع فيديو، يتضمن أعمال الإزالة ضمن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه وزارة الداخلية والمحافظات بإزالة جميع التعديات التى تمت على مدى 20 أو 30 عاما مضت على منشآت الرى والأراضى الزراعية وجسور الترع خلال 6 شهور.

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