موسوعة ”جينيس”: محطة بحر البقر حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية...

قال الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لـموسوعة جينيس في مصر الدكتور أحمد مقلد إن "محطة بحر البقر حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية للمياه في العالم، بسعة 64.8 متر مكعب في الثانية، وأكبر محطة معالجة حمئة في العالم، فضلا عن أكبر محطة لإنتاج الأوزون".

وأضاف مقلد - في اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية اليوم - أن "المحطة تم إنشاؤها بأعلى المعايير العالمية وأفضلها ويصعب منافستها".